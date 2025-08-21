Воздушная тревога в Украине в ночь на 21 августа

Истребитель МиГ-31К. Фото: armyinform.com

Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 21 августа. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета самолетов МиГ-31К, которые являются носителями ракеты типа "Кинжал".

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Масштабная тревога в Украине в ночь на 21 августа

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", — говорится в сообщении в 02:49.

После этого военные зафиксировали скоростные цели, которые двигались в направлении западных областей. В частности, в направлении города Ровно.

Информация о движении ракет от ПС ВСУ. Фото: скриншот из Телеграмм

Обновлено в 03:07

По данным СМИ, в Ровно были слышны звуки взрывов. Кроме того, глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что для областей, где тревога, существует угроза применения крылатых ракет. Как уточняют мониторинговые каналы, речь о "Калибрах".

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:55 воздушная тревога до сих пор по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что этой ночью в Киеве и области уже несколько раз были слышны звуки взрывов. Россияне пытались атаковать столицу и регион ударными беспилотниками.

Также мы писали, что взрывы этой ночью были слышны в Чернигове. Военные накануне информировали, что в области были зафиксированы дроны.