В Україні ліквідували майже сотню шахрайських кол-центрів

Правоохоронці під час викриття шахрайських кол-центрів. Фото: Нацполіція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

В Україні в межах масштабної спецоперації СБУ та Нацполіції припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів. Правоохоронці провели 411 обшуків і ліквідували 1794 робочі місця операторів у різних регіонах країни. Під час слідчих дій вилучили тисячі одиниць техніки, готівку, криптогаманці, банківські картки, автомобілі та інші цінності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення генпрокурора України Руслана Кравченка у середу, 12 серпня.

Викриття кол-центрів в Україні. Фото: Нацполіція

В Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів

За словами Руслана Кравченка, лише з початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків, припинили діяльність 94 таких центрів і ліквідували 1794 робочі місця операторів.

Слідчі дії проводилися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах України.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.

Також вилучено 22 транспортні засоби. Серед них — Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.

Крім того, правоохоронці виявили понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado та Certina, а також інші ювелірні вироби.

Як працювали шахрайські кол-центри

За словами Кравченка, схеми відрізнялися, однак їхньою спільною метою було заволодіння чужими грошима.

Організатори набирали операторів зі знанням іноземних мов і навчали їх за спеціально підготовленими сценаріями. У багатьох випадках працівників також перевіряли на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття.

Одні учасники схем представлялися консультантами з вигідних інвестицій, інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Ще одна схема передбачала повторне ошукання людей, які вже втратили гроші через шахраїв: їм пропонували нібито допомогти повернути втрачені інвестиції.

Для підвищення довіри зловмисники використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, а також застосовували технології deepfake.

В окремих випадках після втрати заощаджень потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші та продавати майно.

Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.

Скільки людей постраждали від шахрайства

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії.

За попередньою оцінкою, їм завдано збитків на понад 100 млн грн.

Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.

Наразі 26 особам уже повідомили про підозру. Надалі слідчі аналізуватимуть вилучені масиви даних, встановлюватимуть усіх потерпілих, організаторів і повне коло причетних до діяльності шахрайських кол-центрів.

Скриншот повідомлення Руслана Кравченка/Facebook

Скриншот повідомлення Руслана Кравченка/Facebook

Новини.LIVE писали, що нещодавно офіцерці Генштабу ЗСУ повідомили про підозру в одержанні 14 тисяч доларів неправомірної вигоди за вплив на проходження військової служби. За даними слідства, спочатку вона пропонувала за 7–10 тисяч доларів посприяти переведенню військового з бойової частини до тилового підрозділу, а згодом — оформити йому III групу інвалідності для звільнення зі служби.

Новини.LIVE інформували, що правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом купівлі криптовалюти виманювала гроші у людей. Зловмисники створили фейкову мережу обмінників зі справжнім офісом, сайтом, Telegram-каналом і зареєстрованою торговою маркою, а для довіри клієнтам іноді повертали невеликі суми та видавали підроблені розписки. Під час масштабних обшуків у липні в семи регіонах України вилучили понад 20 млн грн готівки.