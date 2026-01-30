В Україні накопичилась велика кількість непрацюючих кредитів

В Україні фіксують накопичення непрацюючих кредитів — яка сума
Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що в Україні зафіксовано накопичення непрацюючих кредитів, які не обслуговуються позичальниками. Йдеться про суму у розмірі 300 мільярдів гривень.
Про це Ольга Василевська-Смаглюк розповіла в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 30 січня.
Накопичення непрацюючих кредитів в Україні
"У нас є непрацюючі кредити на 300 мільярдів гривень. Це кредити, які були видані банківськими установами, різним підприємствам, організаціям, фізичним особам, які за них не платять. І ці 300 мільярдів гривень — це величезне навантаження на банківську систему", — наголосила нардепка.
За її словами, у межах міжнародних зобов’язань Україна має приватизувати державні банки, значна частина яких є націоналізованими.
Вона наголосила, що для того, аби їх вигідніше продати, потрібно розвʼязати проблему з непрацюючими кредитами.
