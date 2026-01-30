Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні фіксують накопичення непрацюючих кредитів — яка сума

В Україні фіксують накопичення непрацюючих кредитів — яка сума

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:28
В Україні накопичилась велика кількість непрацюючих кредитів
Гроші в руках людини. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що в Україні зафіксовано накопичення непрацюючих кредитів, які не обслуговуються позичальниками. Йдеться про суму у розмірі 300 мільярдів гривень.

Про це Ольга Василевська-Смаглюк розповіла в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 30 січня.

Реклама
Читайте також:

Накопичення непрацюючих кредитів в Україні

"У нас є непрацюючі кредити на 300 мільярдів гривень. Це кредити, які були видані банківськими установами, різним підприємствам, організаціям, фізичним особам, які за них не платять. І ці 300 мільярдів гривень — це величезне навантаження на банківську систему", — наголосила нардепка.

За її словами, у межах міжнародних зобов’язань Україна має приватизувати державні банки, значна частина яких є націоналізованими.

Вона наголосила, що для того, аби їх вигідніше продати, потрібно розвʼязати проблему з непрацюючими кредитами.

Нагадаємо, фінансист Богдан Яремчик розповів, на що впливає зіпсована кредитна історія та як її виправити.

Також фінансист розповідав, чи існує період, після якого кредитна історія "обнуляється".

кредити українці гроші Україна нардепи банки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації