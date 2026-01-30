В Украине накопилось большое количество неработающих кредитов

В Украине фиксируют накопление неработающих кредитов — сумма
Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что в Украине зафиксировано накопление неработающих кредитов, которые не обслуживаются заемщиками. Речь идет о сумме в размере 300 миллиардов гривен.
Об этом Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в эфире День.LIVE в пятницу, 30 января.
Накопление неработающих кредитов в Украине
"У нас есть неработающие кредиты на 300 миллиардов гривен. Это кредиты, которые были выданы банковскими учреждениями, различным предприятиям, организациям, физическим лицам, которые за них не платят. И эти 300 миллиардов гривен — это огромная нагрузка на банковскую систему", — подчеркнула нардеп.
По ее словам, в рамках международных обязательств Украина должна приватизировать государственные банки, значительная часть которых является национализированными.
Она отметила, что для того, чтобы их выгоднее продать, нужно решить проблему с неработающими кредитами.
