В Украине фиксируют накопление неработающих кредитов — сумма

В Украине фиксируют накопление неработающих кредитов — сумма

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:28
В Украине накопилось большое количество неработающих кредитов
Деньги в руках человека. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что в Украине зафиксировано накопление неработающих кредитов, которые не обслуживаются заемщиками. Речь идет о сумме в размере 300 миллиардов гривен.

Об этом Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в эфире День.LIVE в пятницу, 30 января.

Читайте также:

Накопление неработающих кредитов в Украине

"У нас есть неработающие кредиты на 300 миллиардов гривен. Это кредиты, которые были выданы банковскими учреждениями, различным предприятиям, организациям, физическим лицам, которые за них не платят. И эти 300 миллиардов гривен — это огромная нагрузка на банковскую систему", — подчеркнула нардеп.

По ее словам, в рамках международных обязательств Украина должна приватизировать государственные банки, значительная часть которых является национализированными.

Она отметила, что для того, чтобы их выгоднее продать, нужно решить проблему с неработающими кредитами.

Напомним, финансист Богдан Яремчик рассказал, на что влияет испорченная кредитная история и как ее исправить.

Также финансист рассказывал, существует ли период, после которого кредитная история "обнуляется".

кредиты украинцы деньги Украина нардепы банки
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
