В Україні до +38: синоптик Діденко назвала дату послаблення спеки

Людина під системою охолодження. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

В Україні наприкінці червня утримається сильна спека. Температурні рекорди охоплять більшість регіонів країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода у найближчий час

У західних областях температура підніматиметься до +33…+38°C, на півночі — до +30…+34°C, на Сумщині трохи прохолодніше — +27…+29°C. У центральних областях очікується +30…+35°C, на сході — +26…+29°C, а на півдні — до +35°C.

За словами Діденко, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Уже ввечері 29 червня опади з грозовими явищами та шквалистим вітром ймовірні на півночі, заході та частково в центрі України. У ніч проти 30 червня грози можливі в центральних регіонах, а вдень — на заході країни.

У Києві 29 червня ввечері також очікується гроза зі шквалами вітру, тоді як 30 червня у столиці буде сухо та спекотно — до +34°C.

Діденко зазначає, що спека поступово почне слабшати з 2 липня у західних областях, а 3–4 липня — на решті території України.

Як повідомляли новини LIVE, Європа продовжує потерпати від аномальної спеки, яка вже призвела до людських жертв у низці країн. У Франції лише за один день від екстремально високих температур загинули щонайменше 18 осіб, серед них — двоє малолітніх дітей, яких виявили в розпеченому автомобілі.

Як повідомляли новини LIVE, у Франції через аномальну спеку, яка фіксує нові температурні рекорди, запровадили тимчасову заборону на вживання алкоголю під час публічних заходів. Обмеження поширюється на офіційні вуличні події, зокрема музичні фестивалі.