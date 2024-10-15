З 1 листопада в містах України обмежують швидкість руху до 50 км/год

Дорожній рух. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З початком зимового періоду на дорогах України вводять нові обмеження швидкості руху транспорту. З 1 листопада всі міські дороги країни матимуть обмеження швидкості до 50 км/год. Це стосується і тих ділянок, де влітку діяло підвищене обмеження до 80 км/год.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону у вівторок, 15 жовтня.

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Білошицький нагадав, що пункт 12.8 Правил дорожнього руху вже давно регулює зміну швидкісного режиму залежно від пори року.

"У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості — 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", — пояснив заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Раніше ми писали, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.

Нагадаємо, Європою поширюється нестандартний дорожній знак. Ми повідомляли, що він означає.