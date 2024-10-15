С 1 ноября в городах Украины ограничивают скорость движения до 50 км/ч

Дорожное движение. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С началом зимнего периода на дорогах Украины вводятся новые ограничения скорости движения транспорта. С 1 ноября все городские дороги страны будут ограничены скоростью до 50 км/ч. Это касается и тех участков, где летом действовало повышенное ограничение до 80 км/ч.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона во вторник, 15 октября.

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Изменения в ПДД

Белошицкий напомнил, что пункт 12.8 ПДД уже давно регулирует изменение скоростного режима в зависимости от времени года.

"В некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости — 50 км/ч. Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения", — пояснил заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Ранее мы писали, что на украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него.

Напомним, по Европе распространяется нестандартный дорожный знак. Мы сообщали, что это означает.