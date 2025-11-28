Відео
Головна Новини дня В Україні буде 5-6 млн ветеранів та членів їх родин, — Свириденко

В Україні буде 5-6 млн ветеранів та членів їх родин, — Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 05:10
Свириденко заявила, що в Україні після війни буде 5-6 млн ветеранів та членів їх родин
Юлія Свириденко на зустрічі з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій. Фото: t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що після завершення війни в нашій країні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їх родин. І Україна буде першою державою, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після неї.

Про це Свириденко розповіла 27 листопада у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Що сказала Свириденко про ветеранську політику в Україні

Глава Кабміну поінформувала, що провела нараду з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій, які презентували оновлені концепції державної політики щодо ветеранів та їхніх родин.

Вона розповіла, що після минулої зустрічі у серпні уряд вже чимало пропозицій врахував у проєкті Ветеранського кодексу, який невдовзі буде внесено на розгляд парламенту.

"За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя", — наголосила Свириденко.

Також вона додала, що на зустрічі були домовленості про наступні кроки. Зокрема:

  • Мінветеранів разом із ветеранськими ГО проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах здоров’я та працевлаштування;
  • окремо уряд візьме в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах — із залученням МВС.

"Наша мета — щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті", — резюмувала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як ветеранам, особам з інвалідністю та родинам загиблих захисників України податися на отримання житла.

Також ми інформували, що ветерани війни можуть приєднатися до МВС.

Кабінет міністрів ЗСУ армія ветерани Юлія Свириденко підтримка
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
