Свириденко заявила, що в Україні після війни буде 5-6 млн ветеранів та членів їх родин

Юлія Свириденко на зустрічі з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій. Фото: t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що після завершення війни в нашій країні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їх родин. І Україна буде першою державою, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після неї.

Про це Свириденко розповіла 27 листопада у своєму Telegram-каналі.

Що сказала Свириденко про ветеранську політику в Україні

Глава Кабміну поінформувала, що провела нараду з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій, які презентували оновлені концепції державної політики щодо ветеранів та їхніх родин.

Вона розповіла, що після минулої зустрічі у серпні уряд вже чимало пропозицій врахував у проєкті Ветеранського кодексу, який невдовзі буде внесено на розгляд парламенту.

"За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5-6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя", — наголосила Свириденко.

Також вона додала, що на зустрічі були домовленості про наступні кроки. Зокрема:

Мінветеранів разом із ветеранськими ГО проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах здоров’я та працевлаштування;

окремо уряд візьме в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах — із залученням МВС.

"Наша мета — щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті", — резюмувала прем'єр-міністр.

