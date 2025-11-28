Свириденко заявила, что в Украине после войны будет 5-6 млн ветеранов и членов их семей

Юлия Свириденко на встрече с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что после завершения войны в нашей стране будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей. И Украина будет первым государством, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после нее.

Об этом Свириденко рассказала 27 ноября в своем Telegram-канале.

Что сказала Свириденко о ветеранской политике в Украине

Глава Кабмина проинформировала, что провела совещание с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций, которые представили обновленные концепции государственной политики в отношении ветеранов и их семей.

Она рассказала, что после прошлой встречи в августе правительство уже немало предложений учло в проекте Ветеранского кодекса, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента.

"По нашим оценкам, после завершения войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни", — подчеркнула Свириденко.

Также она добавила, что на встрече были договоренности о следующих шагах. В частности:

Минветеранов вместе с ветеранскими ОО проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики относительно предложений в сферах здоровья и трудоустройства;

отдельно правительство возьмет в работу вопрос доступа к сдаче экзаменов на водительские права для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах - с привлечением МВД.

"Наша цель — чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их семья чувствовали действенную поддержку государства: в медицине, образовании, работе, социальных услугах и повседневной жизни", — резюмировала премьер-министр.

