Видео

Главная Новости дня В Украине будет 5-6 млн ветеранов и членов их семей, — Свириденко

В Украине будет 5-6 млн ветеранов и членов их семей, — Свириденко

Дата публикации 28 ноября 2025 05:10
Свириденко заявила, что в Украине после войны будет 5-6 млн ветеранов и членов их семей
Юлия Свириденко на встрече с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что после завершения войны в нашей стране будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей. И Украина будет первым государством, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после нее. 

Об этом Свириденко рассказала 27 ноября в своем Telegram-канале.

Что сказала Свириденко о ветеранской политике в Украине

Глава Кабмина проинформировала, что провела совещание с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций, которые представили обновленные концепции государственной политики в отношении ветеранов и их семей.

Она рассказала, что после прошлой встречи в августе правительство уже немало предложений учло в проекте Ветеранского кодекса, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента.

"По нашим оценкам, после завершения войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни", — подчеркнула Свириденко.

Также она добавила, что на встрече были договоренности о следующих шагах. В частности:

  • Минветеранов вместе с ветеранскими ОО проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики относительно предложений в сферах здоровья и трудоустройства;
  • отдельно правительство возьмет в работу вопрос доступа к сдаче экзаменов на водительские права для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах - с привлечением МВД.

"Наша цель — чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их семья чувствовали действенную поддержку государства: в медицине, образовании, работе, социальных услугах и повседневной жизни", — резюмировала премьер-министр.

Напомним, недавно мы писали, как ветеранам, лицам с инвалидностью и семьям погибших защитников Украины податься на получение жилья.

Также мы информировали, что ветераны войны могут присоединиться к МВД.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
