Нардеп заявив про недостатню кількість літаків в Україні для захисту енергетики

В Україні бракує літаків для захисту енергетики — заява нардепа
Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що в Україні бракує літаків для захисту енергоінфраструктури. Внаслідок цього було знищено 80% теплової генерації.
Про це Юрій Камельчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 червня.
Літаки в Україні
Нардеп розповів, що Україна могла отримати додаткові винищувачі від приватної британської компанії. За його словами, цього не відбулося, оскільки ініціатива не отримала підтримки з боку Міноборони.
"Наразі ми не маємо достатньої кількості літаків для захисту енергетичних обʼєктів, через що ми втратили 80% теплової генерації. Час від часу все одно прилітає в якісь підстанції", — зазначив Камельчук.
За його словами, такі питання закривають фанатами своєї справи — приватниками, які мають свої літаки, встановлюють туди кулемети і літають за ударними безпілотниками типу Shahed.
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