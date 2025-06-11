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В Україні бракує літаків для захисту енергетики — заява нардепа

11 червня 2025 13:27
Аркадій Пастула - Редактор
Нардеп заявив про недостатню кількість літаків в Україні для захисту енергетики
Літак F-16. Фото: REUTERS/Saiyna Bashir
Аркадій Пастула - Редактор

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що в Україні бракує літаків для захисту енергоінфраструктури. Внаслідок цього було знищено 80% теплової генерації.

Про це Юрій Камельчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 червня.

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Нардеп розповів, що Україна могла отримати додаткові винищувачі від приватної британської компанії. За його словами, цього не відбулося, оскільки ініціатива не отримала підтримки з боку Міноборони.

"Наразі ми не маємо достатньої кількості літаків для захисту енергетичних обʼєктів, через що ми втратили 80% теплової генерації. Час від часу все одно прилітає в якісь підстанції", — зазначив Камельчук.

За його словами, такі питання закривають фанатами своєї справи — приватниками, які мають свої літаки, встановлюють туди кулемети і літають за ударними безпілотниками типу Shahed.

Нагадаємо, 7 червня бійці Повітряних сил ЗСУ знищили російський літак Су-35 на Курському напрямку. 

А після спецоперації СБУ "Павутина" Росія намагається приховати реальні масштаби втрат у стратегічній авіації.

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