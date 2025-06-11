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В Украине не хватает самолетов для защиты энергетики, — нардеп

11 июня 2025 13:27
Аркадий Пастула - Редактор
Нардеп заявил о недостаточном количестве самолетов в Украине для защиты энергетики
Самолет F-16. Фото: REUTERS/Saiyna Bashir
Аркадий Пастула - Редактор

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в Украине не хватает самолетов для защиты энергоинфраструктуры. Вследствие этого было уничтожено 80% тепловой генерации.

Об этом Юрий Камельчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 июня.

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Самолеты в Украине

Нардеп рассказал, что Украина могла получить дополнительные истребители от частной британской компании. По его словам, этого не произошло, поскольку инициатива не получила поддержки со стороны Минобороны.

"Сейчас мы не имеем достаточного количества самолетов для защиты энергетических объектов, из-за чего мы потеряли 80% тепловой генерации. Время от времени все равно прилетает в какие-то подстанции", — отметил Камельчук.

По его словам, такие вопросы закрывают фанатами своего дела — частниками, которые имеют свои самолеты, устанавливают туда пулеметы и летают за ударными беспилотниками типа Shahed.

Напомним, 7 июня бойцы Воздушных сил ВСУ уничтожили российский самолет Су-35 на Курском направлении.

А после спецоперации СБУ "Паутина" Россия пытается скрыть реальные масштабы потерь в стратегической авиации.

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