В Угорщині затоплюють баржі, щоб врятувати роботу АЕС

Підключені баржі на Дунаї біля АЕС "Пакш". Фото: News.cgtn.com

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

В Угорщині намагаються зберегти роботу атомної електростанції "Пакш" через критично низький рівень води в Дунаї. Влада почала занурювати дві баржі, щоб штучно підняти рівень річки біля насосної станції та забезпечити необхідні умови для охолодження реакторів.

Про це пише Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Обміління Дунаю загрожує роботі АЕС "Пакш"

За даними Bloomberg, рівень води біля насосної станції вже піднявся приблизно на один сантиметр. Паралельно працівники споруджують підводний бар'єр, який має сповільнити течію та допомогти утримувати воду на необхідній позначці. Для будівництва конструкції очікується близько 5000 тонн каменю.

Тривала спека та посуха призвели до значного зниження рівня Дунаю, що безпосередньо вплинуло на роботу АЕС. Наразі "Пакш" виробляє близько 485 МВт із приблизно 2000 МВт встановленої потужності. Водночас станція забезпечує близько 40% електроенергії Угорщини.

Очікується, що на початку наступного тижня рівень води в Дунаї може впасти до критичної позначки. У такому разі доведеться вимкнути одну з двох турбін, які ще працюють. Подальше обміління річки може призвести до повної зупинки електростанції.

Повне припинення роботи АЕС змусить Угорщину збільшити імпорт електроенергії, особливо у вечірні години. За оцінкою угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра, підтримка роботи "Пакш" у таких умовах може коштувати щонайменше 50 мільярдів форинтів, або близько 159 мільйонів доларів, щомісяця.

Як повідомляли Новини.LIVE, Румунія повністю зупинила роботу єдиної в країні атомної електростанції "Чернаводе" через суттєве падіння рівня води в Дунаї. Станція більше не постачає електроенергію до мережі, що спричинило дефіцит генерації в країні.

Як повідомляли Новини.LIVE, на півдні Хорватії, поблизу курортного міста Оміш, тривають лісові пожежі. Їх поширенню сприяють аномальна спека та посуха, які створили сприятливі умови для швидкого розповсюдження вогню.