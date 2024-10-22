На Сумщині вночі лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблих

Вибухи на Сумщині. Фото ілюстративне: Слово і діло

У Сумській області сьогодні, 22 жовтня, українські зенітники збили 25

ворожих "шахедів". Ворог завдавав ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках.

Про це повідомили у Сумській ОВА у вівторок, 22 жовтня.

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"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", — говориться у повідомленні ОВА.

Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина. Інші наслідки ворожої атаки на область наразі уточнюються.

"Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликали в ОВА.

Ворог завдав удару по Сумській області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що унаслідок атаки на Суми вночі, у вівторок, 22 жовтня, є влучення в житлові будинки. Зранку для ліквідації наслідків обстрілу почне працювати спеціальний штаб.

Нагадаємо, уночі 22 жовтня в Сумах під час повітряної тривоги прогримів вибух. Місто атакували ударні БпЛА.