В Сумской области ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших
В Сумской области сегодня, 22 октября, украинские зенитчики сбили 25
вражеских "шахедов". Враг наносил удары по критической инфраструктуре и жилым домам.
Об этом сообщили в Сумской ОВА во вторник, 22 октября.
Атака дронов в Сумской области.
"Россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры", — говорится в сообщении ОВА.
В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок. Другие последствия вражеской атаки на область уточняются.
"Противовоздушные бои продолжаются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвали в ОВА.
Ранее мы сообщали, что в результате атаки на Сумы ночью, во вторник, 22 октября, есть попадание в жилые дома. Утром для ликвидации последствий обстрела заработает специальный штаб.
Напомним, ночью 22 октября в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Город атаковали ударные БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!