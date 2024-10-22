В Сумской области ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибших

Взрывы в Сумской области. Фото иллюстративный: Слово и дело

В Сумской области сегодня, 22 октября, украинские зенитчики сбили 25

вражеских "шахедов". Враг наносил удары по критической инфраструктуре и жилым домам.

Об этом сообщили в Сумской ОВА во вторник, 22 октября.

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"Россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры", — говорится в сообщении ОВА.

В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок. Другие последствия вражеской атаки на область уточняются.

"Противовоздушные бои продолжаются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвали в ОВА.

Враг нанес удар по Сумской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в результате атаки на Сумы ночью, во вторник, 22 октября, есть попадание в жилые дома. Утром для ликвидации последствий обстрела заработает специальный штаб.

Напомним, ночью 22 октября в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Город атаковали ударные БпЛА.