В Сумах знову пролунали вибухи ввечері 25 листопада

В Сумах знову пролунали потужні вибухи
Вдруге за вечір в Сумах пролунали вибухи. Перед тим в області зафіксували рух ворожих безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне Суми" в понеділок, 25 листопада.
В Сумах пролунали вибухи
Раніше в місті вже лунали вибухи ввечері 25 листопада. Повітряна тривога в регіоні не припинялась. Невдовзі жителі Сум знову почули гучні вибухи.
Раніше в Повітряних силах ЗСУ зазначали, що в регіоні було зафіксовано рух ворожих БпЛА. Пізніше повідомили про обстріл керованими авіабомбами Білопілля.
Наразі про небезпеку попередили жителів більшості областей України. Карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вдень 25 листопада в Одесі було чутно вибухи. Повідомили про роботу української ППО по ворожому розвіднику.
Росіяни вкотре атакували Харків. 25 листопада в місті пролунали вибухи. Харків атакували керованими авіабомбами.
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