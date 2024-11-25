В Сумах знову пролунали вибухи ввечері 25 листопада

Фото ілюстративне: novosti.dn.ua

Вдруге за вечір в Сумах пролунали вибухи. Перед тим в області зафіксували рух ворожих безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне Суми" в понеділок, 25 листопада.

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В Сумах пролунали вибухи

Раніше в місті вже лунали вибухи ввечері 25 листопада. Повітряна тривога в регіоні не припинялась. Невдовзі жителі Сум знову почули гучні вибухи.

Повідомлення про вибухи в Сумах 25 листопада. Фото: скриншот

Раніше в Повітряних силах ЗСУ зазначали, що в регіоні було зафіксовано рух ворожих БпЛА. Пізніше повідомили про обстріл керованими авіабомбами Білопілля.

Повідомлення ПС ЗСУ про рух безпілотників. Фото: скриншот

Наразі про небезпеку попередили жителів більшості областей України. Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 25 листопада в Одесі було чутно вибухи. Повідомили про роботу української ППО по ворожому розвіднику.

Росіяни вкотре атакували Харків. 25 листопада в місті пролунали вибухи. Харків атакували керованими авіабомбами.