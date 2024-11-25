В Сумах пролунали вибухи в понеділок, 25 листопада

У Сумах пролунали вибухи — що відомо
Ввечері 25 листопада у Сумах пролунали вибухи. Перед тим жителів регіону попереджали про загрозу застосування БпЛА та балістичного озброєння.
Про це повідомило "Суспільне Суми" в понеділок, 25 листопада.
Вибухи в Сумах 25 листопада
Про те, що в понеділок ввечері у місті було гучно повідомили місцеві ЗМІ. Вибух пролунав приблизно через пів години після оголошення повітряної тривоги.
До вибуху в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників. Згодом поінформували й про загрозу балістичного озброєння.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вдень 25 листопада потужні вибухи пролунали у Харкові. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами.
Вибухи лунали вдень 25 листопада й у Херсоні. Однак повітряної тривоги там не оголошували.
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