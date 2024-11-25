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У Сумах пролунали вибухи — що відомо

25 листопада 2024 19:58
Ольга Антоновська - редактор
В Сумах пролунали вибухи в понеділок, 25 листопада
Фото ілюстративне: glavcom.ua
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері 25 листопада у Сумах пролунали вибухи. Перед тим жителів регіону попереджали про загрозу застосування БпЛА та балістичного озброєння.

Про це повідомило "Суспільне Суми" в понеділок, 25 листопада.

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Вибухи в Сумах 25 листопада

Про те, що в понеділок ввечері у місті було гучно повідомили місцеві ЗМІ. Вибух пролунав приблизно через пів години після оголошення повітряної тривоги.

Вибухи в Сумах 25 листопада
Повідомлення про вибух в Сумах. Фото: скриншот

До вибуху в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників. Згодом поінформували й про загрозу балістичного озброєння.

Вибухи в Сумах 25 листопада
Повідомлення ПС ЗСУ про небезпеку. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта тривог 25 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 25 листопада потужні вибухи пролунали у Харкові. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами.

Вибухи лунали вдень 25 листопада й у Херсоні. Однак повітряної тривоги там не оголошували.

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