В Сумах пролунали вибухи в понеділок, 25 листопада

Фото ілюстративне: glavcom.ua

Ввечері 25 листопада у Сумах пролунали вибухи. Перед тим жителів регіону попереджали про загрозу застосування БпЛА та балістичного озброєння.

Про це повідомило "Суспільне Суми" в понеділок, 25 листопада.

Читайте також:

Вибухи в Сумах 25 листопада

Про те, що в понеділок ввечері у місті було гучно повідомили місцеві ЗМІ. Вибух пролунав приблизно через пів години після оголошення повітряної тривоги.

Повідомлення про вибух в Сумах. Фото: скриншот

До вибуху в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників. Згодом поінформували й про загрозу балістичного озброєння.

Повідомлення ПС ЗСУ про небезпеку. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 25 листопада потужні вибухи пролунали у Харкові. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами.

Вибухи лунали вдень 25 листопада й у Херсоні. Однак повітряної тривоги там не оголошували.