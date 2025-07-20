Сплячий принц помер у Саудівській Аравії — 20 років провів у комі

31 грудня 2024 року принц Халед бін Талал відвідав у лікарні свого сина Аль-Валіда. Фото: @allah_cure_dede

Королівський двір Саудівської Аравії повідомив про смерть принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала, відомого як "сплячий принц". Йому було 35 років, і останні понад 20 років він провів у комі після важкої травми.

Про це пише BBC.

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Його батько, принц Халід бін Талал, опублікував заяву в соцмережі X, у якій написав:

"О, заспокоєна душе, повернися до свого Господа, задоволена та прийнята [Ним], увійди серед Моїх рабів і до Мого Раю… Із серцями, сповненими віри в Божу волю та долю, з великим сумом і скорботою ми оплакуємо нашого дорогого сина, принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда. Нехай Аллах змилується над ним. Сьогодні він відійшов до милості Божої", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про смерть принца

Принц Аль-Валід народився у 1990 році. У 2005-му, коли навчався у військовому коледжі, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та отримав крововилив у мозок, після чого впав у кому, з якої так і не вийшов.

У 2019 році родина повідомляла, що у принца були незначні рухи голови та лівої руки, однак повного одужання так і не сталося.

На світлинах ще маленький принц з батьком. Фото: Королівська родина

Раніше цього року ширилися чутки про те, що принц вийшовя з коми, однак королівська родина офіційно їх спростувала.

Історія "сплячого принца" викликала широку увагу не лише в Саудівській Аравії, а й в усьому арабському світі. Його випадок став символом боротьби, витривалості й віри, особливо завдяки рішучості його родини та батька не припиняти спроб лікування.

8 червня 2025 року принц Халед бін Талал відвідав свого сина Аль-Валіда разом з іншими синами. Фото: @allah_cure_dede

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