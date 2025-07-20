Сплячий принц помер у Саудівській Аравії — 20 років провів у комі

В Саудівській Аравії помер "сплячий принц" — 20 років був у комі
Королівський двір Саудівської Аравії повідомив про смерть принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала, відомого як "сплячий принц". Йому було 35 років, і останні понад 20 років він провів у комі після важкої травми.
Про це пише BBC.
Помер "сплячий принц"
Його батько, принц Халід бін Талал, опублікував заяву в соцмережі X, у якій написав:
"О, заспокоєна душе, повернися до свого Господа, задоволена та прийнята [Ним], увійди серед Моїх рабів і до Мого Раю… Із серцями, сповненими віри в Божу волю та долю, з великим сумом і скорботою ми оплакуємо нашого дорогого сина, принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда. Нехай Аллах змилується над ним. Сьогодні він відійшов до милості Божої", — йдеться у повідомленні.
Принц Аль-Валід народився у 1990 році. У 2005-му, коли навчався у військовому коледжі, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та отримав крововилив у мозок, після чого впав у кому, з якої так і не вийшов.
У 2019 році родина повідомляла, що у принца були незначні рухи голови та лівої руки, однак повного одужання так і не сталося.
Раніше цього року ширилися чутки про те, що принц вийшовя з коми, однак королівська родина офіційно їх спростувала.
Історія "сплячого принца" викликала широку увагу не лише в Саудівській Аравії, а й в усьому арабському світі. Його випадок став символом боротьби, витривалості й віри, особливо завдяки рішучості його родини та батька не припиняти спроб лікування.
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