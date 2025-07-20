Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Саудівській Аравії помер "сплячий принц" — 20 років був у комі

В Саудівській Аравії помер "сплячий принц" — 20 років був у комі

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 17:53
Сплячий принц помер у Саудівській Аравії — 20 років провів у комі
31 грудня 2024 року принц Халед бін Талал відвідав у лікарні свого сина Аль-Валіда. Фото: @allah_cure_dede

Королівський двір Саудівської Аравії повідомив про смерть принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала, відомого як "сплячий принц". Йому було 35 років, і останні понад 20 років він провів у комі після важкої травми.

Про це пише BBC.

Реклама
Читайте також:

Помер "сплячий принц"

Його батько, принц Халід бін Талал, опублікував заяву в соцмережі X, у якій написав:

"О, заспокоєна душе, повернися до свого Господа, задоволена та прийнята [Ним], увійди серед Моїх рабів і до Мого Раю… Із серцями, сповненими віри в Божу волю та долю, з великим сумом і скорботою ми оплакуємо нашого дорогого сина, принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда. Нехай Аллах змилується над ним. Сьогодні він відійшов до милості Божої", — йдеться у повідомленні.

Сплячий принц Саудівська аравія
Повідомлення про смерть принца

Принц Аль-Валід народився у 1990 році. У 2005-му, коли навчався у військовому коледжі, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та отримав крововилив у мозок, після чого впав у кому, з якої так і не вийшов.

У 2019 році родина повідомляла, що у принца були незначні рухи голови та лівої руки, однак повного одужання так і не сталося.

Сплячий принц Саудівська аравія
На світлинах ще маленький принц з батьком. Фото: Королівська родина

Раніше цього року ширилися чутки про те, що принц вийшовя з коми, однак королівська родина офіційно їх спростувала.

Історія "сплячого принца" викликала широку увагу не лише в Саудівській Аравії, а й в усьому арабському світі. Його випадок став символом боротьби, витривалості й віри, особливо завдяки рішучості його родини та батька не припиняти спроб лікування.

Сплячий принц Саудівська аравія
8 червня 2025 року принц Халед бін Талал відвідав свого сина Аль-Валіда разом з іншими синами. Фото: @allah_cure_dede

Нагадаємо, нещодавно пішла з життя Тетяна Шеліга — зірка серіалу "Коли ми вдома".

Також ми писали, що помер зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Джуліан Макмехон.

ДТП смерть хвороба Саудівська Аравія лікарня
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації