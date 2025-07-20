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Главная Новости дня В Саудовской Аравии умер "спящий принц" — 20 лет был в коме

В Саудовской Аравии умер "спящий принц" — 20 лет был в коме

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 17:53
Спящий принц умер в Саудовской Аравии - 20 лет провел в коме
31 декабря 2024 года принц Халед бин Талал посетил в больнице своего сына Аль-Валида. Фото: @allah_cure_dede

Королевский двор Саудовской Аравии сообщил о смерти принца Аль-Валида бин Халида бин Талала, известного как "спящий принц". Ему было 35 лет, и последние более 20 лет он провел в коме после тяжелой травмы.

Об этом пишет BBC.

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Умер "спящий принц"

Его отец, принц Халид бин Талал, опубликовал заявление в соцсети X, в котором написал:

"О, успокоенная душа, вернись к своему Господу, довольная и принятая [Им], войди среди Моих рабов и в Мой Рай... С сердцами, полными веры в Божью волю и судьбу, с большой печалью и скорбью мы оплакиваем нашего дорогого сына, принца Аль-Валида бин Халида бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда. Да смилуется Аллах над ним. Сегодня он отошел к милости Божьей", — говорится в сообщении.

Сплячий принц Саудівська аравія
Сообщение о смерти принца

Принц Аль-Валид родился в 1990 году. В 2005-м, когда учился в военном колледже, попал в дорожно-транспортное происшествие и получил кровоизлияние в мозг, после чего впал в кому, из которой так и не вышел.

В 2019 году семья сообщала, что у принца были незначительные движения головы и левой руки, однако полного выздоровления так и не произошло.

Сплячий принц Саудівська аравія
На фотографиях еще маленький принц с отцом. Фото: Королевская семья

Ранее в этом году ходили слухи о том, что принц вышел из комы, однако королевская семья официально их опровергла.

История "спящего принца" вызвала широкое внимание не только в Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире. Его случай стал символом борьбы, выносливости и веры, особенно благодаря решимости его семьи и отца не прекращать попыток лечения.

Сплячий принц Саудівська аравія
8 июня 2025 года принц Халед бин Талал посетил своего сына Аль-Валида вместе с другими сыновьями. Фото: @allah_cure_dede

Напомним, недавно ушла из жизни Татьяна Шелига - звезда сериала "Когда мы дома".

Также мы писали, что умер звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Джулиан МакМехон.

ДТП смерть болезнь Саудовская Аравия больница
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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