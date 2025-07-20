Спящий принц умер в Саудовской Аравии - 20 лет провел в коме

31 декабря 2024 года принц Халед бин Талал посетил в больнице своего сына Аль-Валида. Фото: @allah_cure_dede

Королевский двор Саудовской Аравии сообщил о смерти принца Аль-Валида бин Халида бин Талала, известного как "спящий принц". Ему было 35 лет, и последние более 20 лет он провел в коме после тяжелой травмы.

Об этом пишет BBC.

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Его отец, принц Халид бин Талал, опубликовал заявление в соцсети X, в котором написал:

"О, успокоенная душа, вернись к своему Господу, довольная и принятая [Им], войди среди Моих рабов и в Мой Рай... С сердцами, полными веры в Божью волю и судьбу, с большой печалью и скорбью мы оплакиваем нашего дорогого сына, принца Аль-Валида бин Халида бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда. Да смилуется Аллах над ним. Сегодня он отошел к милости Божьей", — говорится в сообщении.

Сообщение о смерти принца

Принц Аль-Валид родился в 1990 году. В 2005-м, когда учился в военном колледже, попал в дорожно-транспортное происшествие и получил кровоизлияние в мозг, после чего впал в кому, из которой так и не вышел.

В 2019 году семья сообщала, что у принца были незначительные движения головы и левой руки, однако полного выздоровления так и не произошло.

На фотографиях еще маленький принц с отцом. Фото: Королевская семья

Ранее в этом году ходили слухи о том, что принц вышел из комы, однако королевская семья официально их опровергла.

История "спящего принца" вызвала широкое внимание не только в Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире. Его случай стал символом борьбы, выносливости и веры, особенно благодаря решимости его семьи и отца не прекращать попыток лечения.

8 июня 2025 года принц Халед бин Талал посетил своего сына Аль-Валида вместе с другими сыновьями. Фото: @allah_cure_dede

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