Депутат від партії "Єдина Росія" Володимир Єгоров. Фото: росЗМІ

В Росії за загадкових обставин помер депутат Тобольської міської Думи, член керівної партії Володимира Путіна "Єдина Росія" Володимир Єгоров. За попередньою інформацією, він помер від серцевих вад.

Про це заявляє The Sun.

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За даними Слідкому Тюменської області, депутат випав з вікна своєї квартири на третьому поверсі на Кедровій вулиці в Тобольську. Помітних ознак насильницької смерті на тілі політик виявлено не було, на момент смерті Єгорову було 46 років. Детальна інформація стане відомою після проведення розтину.

Додатково таблоїд зазначив, що політик загинув аналогічною смертю декількох своїх попередників, які теж нібито "випали з вікна". Так загинули голова "Лукойлу" Равіль Маганов, засновник торговельної марки "Володимирський стандарт" та ще один депутат "Єдиної Росії" Павло Антов, а також керівниця фінзабезпечення Західного військового округу Міністерства оборони Росії Марина Янкіна.

Хто такий Володимир Єгоров

Володимир Єгоров на засіданні Тобольської міської Думи. Джерело: The Sun

Як зазначають росЗМІ, Єгоров почав працювати в адміністрації Тобольська з 2007 року. До 2014 року він перебував на посаді голови комітету земельних відносин та лісового господарства.

У 2016 році його було засуджено до виправних робіт за те, що він не брав орендну плату з бізнесменів за оренду муніципальної землі, проте згодом всі звинувачення з нього було знято.

З 2014 року Єгоров очолював базу відпочинку "Винокурове". А пізніше став заступником голови міськдуми Тобольська. минулого року парламентарій став одним із найбагатших законодавців міста. Його задекларований дохід складав 9,1 мільйона рублів. Він має шість земельних ділянок, два будинки, дві квартири, одну нежитлову будівлю, низку автомобілів та моторний човен.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п’ять років. Він сказав це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби тримати Пекін на своєму боці.

Водночас російська фрік-блогерка Рада Руських подала документи до російської ЦВК для участі в президентських виборах навесні наступного року. Вона виступає як самовисуванка.