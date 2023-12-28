Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Росії загадково помер один з найбагатших прибічників Путіна arrow

В Росії загадково помер один з найбагатших прибічників Путіна

28 грудня 2023 23:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Росії загадково помер один з найбагатших прибічників Путіна
Депутат від партії "Єдина Росія" Володимир Єгоров. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Росії за загадкових обставин помер депутат Тобольської міської Думи, член керівної партії Володимира Путіна "Єдина Росія" Володимир Єгоров. За попередньою інформацією, він помер від серцевих вад. 

Про це заявляє The Sun.

Читайте також:

Помер черговий прибічник Путіна

За даними Слідкому Тюменської області, депутат випав з вікна своєї квартири на третьому поверсі на Кедровій вулиці в Тобольську. Помітних ознак насильницької смерті на тілі політик виявлено не було, на момент смерті Єгорову було 46 років. Детальна інформація стане відомою після проведення розтину.

Додатково таблоїд зазначив, що політик загинув аналогічною смертю декількох своїх попередників, які теж нібито "випали з вікна". Так загинули голова "Лукойлу" Равіль Маганов, засновник торговельної марки "Володимирський стандарт" та ще один депутат "Єдиної Росії" Павло Антов, а також керівниця фінзабезпечення Західного військового округу Міністерства оборони Росії Марина Янкіна.

Хто такий Володимир Єгоров

В Росії загадково помер один з найбагатших прибічників Путіна
Володимир Єгоров на засіданні Тобольської міської Думи. Джерело: The Sun

Як зазначають росЗМІ, Єгоров почав працювати в адміністрації Тобольська з 2007 року. До 2014 року він перебував на посаді голови комітету земельних відносин та лісового господарства.

У 2016 році його було засуджено до виправних робіт за те, що він не брав орендну плату з бізнесменів за оренду муніципальної землі, проте згодом всі звинувачення з нього було знято.

З 2014 року Єгоров очолював базу відпочинку "Винокурове". А пізніше став заступником голови міськдуми Тобольська. минулого року парламентарій став одним із найбагатших законодавців міста. Його задекларований дохід складав 9,1 мільйона рублів. Він має шість земельних ділянок, два будинки, дві квартири, одну нежитлову будівлю, низку автомобілів та моторний човен. 

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п’ять років. Він сказав це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби тримати Пекін на своєму боці.

Водночас російська фрік-блогерка Рада Руських подала документи до російської ЦВК для участі в президентських виборах навесні наступного року. Вона виступає як самовисуванка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі