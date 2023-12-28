В России загадочно умер один из самых богатых сторонников Путина

Депутат от партии "Единая Россия" Владимир Егоров. Фото: росСМИ

В России при загадочных обстоятельствах скончался депутат Тобольской городской Думы, член правящей партии Владимира Путина "Единая Россия" Владимир Егоров. По предварительной информации, он скончался от сердечных проблем.

Об этом заявляет The Sun.

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По данным Следователя Тюменской области, депутат выпал из окна своей квартиры на третьем этаже на Кедровой улице в Тобольске. Заметных признаков насильственной смерти на теле политика обнаружено не было, на момент смерти Егорову было 46 лет. Подробная информация станет известно после проведения вскрытия.

Дополнительно таблоид отметил, что политик погиб аналогичной смертью нескольких своих предшественников, которые тоже якобы "выпали из окна". Так погибли глава "Лукойла" Равиль Маганов, основатель торговой марки "Владимирский стандарт" и еще один депутат "Единой России" Павел Антов, а также руководитель финобеспечения Западного военного округа Министерства обороны России Марина Янкина.

Кто такой Владимир Егоров

Владимир Егоров на заседании городской Думы Тобольской. Источник: The Sun

Как отмечают росСМИ, Егоров начал работать в администрации Тобольска с 2007 года. До 2014 года он занимал должность председателя комитета земельных отношений и лесного хозяйства.

В 2016 году он был приговорен к исправительным работам за то, что он не брал арендную плату с бизнесменов за аренду муниципальной земли, однако впоследствии все обвинения с него были сняты.

С 2014 года Егоров возглавлял базу отдыха "Винокурово". А позже стал заместителем председателя гордумы Тобольска. В прошлом году парламентарий стал одним из богатейших законодателей города. Его задекларированный доход составлял 9,1 миллиона рублей. Он имеет шесть земельных участков, два дома, две квартиры, одно нежилое здание, ряд автомобилей и моторную лодку.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что готов воевать в Украине еще пять лет. Он сказал это во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы держать Пекин на своей стороне.

В то же время российская фрик-блогер Рада Русских подала документы в российский ЦИК для участия в президентских выборах весной следующего года. Она выступает как самовыдвиженка.