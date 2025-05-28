Росія хоче замінити Червоний Хрест — деталі від ГУР

Автомобілі "Червоного Хреста". Ілюстративне фото: REUTERS/Ramadan Abed

В Росії створюють фейкові організації, аби замінити Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Вони імітують здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України 28 травня.

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У розвідці наголосили, якщо російські спецслужби створюють такі фейкові організації, то це свідчить про недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських полонених в РФ.

В ГУР розповіли, що станом на сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

"На жаль, сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні", — йдеться у повідомленні.

Так, у розвідці наголосили, що родинам полонених слід звертатися лише до українських державних органів і в жодному випадку не вірити кишеньковим структурам російських спецслужб незалежно від їхньої назви та декларованих задач.

"Будь-яка інформація, передана ворогу обов’язково буде використана проти України та її громадян. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими — єдиний орган, що вповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців", — підкреслили в ГУР МО.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що РФ хоче замінити Червоний Хрест. Водночас Андрій Юсов заявив, що усі ці спроби марні, адже замінити цю організацію не вийде.

Крім того, представник ГУР пояснив, чому не вдається повернути полонених з 2014 року. У Росії заявляють, що вони "не підлягають обміну".