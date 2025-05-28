Россия хочет заменить Красный Крест — детали от ГУР

Автомобили "Красного Креста". Иллюстративное фото: REUTERS/Ramadan Abed

В России создают фейковые организации, чтобы заменить Международный комитет Красного Креста (МККК). Они имитируют осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины 28 мая.

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В разведке отметили, если российские спецслужбы создают такие фейковые организации, то это свидетельствует о недопущении международных правозащитных организаций к украинским пленным в РФ.

В ГУР рассказали, что на сегодня есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий.

"К сожалению, сегодня такие фейковые структуры активно используют для вражеской пропаганды и сбора конфиденциальной информации от родственников и близких украинцев, которые находятся в плену", — говорится в сообщении.

Так, в разведке отметили, что семьям пленных следует обращаться только в украинские государственные органы и ни в коем случае не верить карманным структурам российских спецслужб независимо от их названия и декларируемых задач.

"Любая информация передана врагу обязательно будет использована против Украины и ее граждан. Координационный штаб по вопросам обращения с пленными — единственный орган, уполномоченный вести переговоры и заниматься организацией возвращения украинских пленников", — подчеркнули в ГУР МО.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что РФ хочет заменить Красный Крест. В то же время Андрей Юсов заявил, что все эти попытки напрасны, ведь заменить эту организацию не получится.

Кроме того, представитель ГУР объяснил, почему не удается вернуть пленных с 2014 года. В России заявляют, что они "не подлежат обмену".