Росія утримує українських полонених у понад 200 місцях

Українські полонені. Фото: росЗМІ

Росія утримує українських військовополонених у понад 200 місцях. Через повну інформаційну ізоляцію з боку РФ родичі полонених майже нічого не знають про їхнє місце перебування та стан здоров’я.

Про це розповіла голова Асоціації "Сила морської піхоти" Анастасія Савова, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Рідні полонених нічого не знають про їх стан та місце перебування

Анастасія Савова розповіла, що її батько, морський піхотинець, теж перебуває в полоні. Наразі їй відомо лише, що він хворий на туберкульоз, має серйозні проблеми зі здоров’ям. У нього гниють ноги. Його точне місце утримання невідоме.

"Я навіть не знаю, чи живий він," — зізнається дівчина.

Вона також наголосила, що така інформаційна ізоляція характерна для майже всіх українських військовополонених.

Росія продовжує приховувати дані про українських бранців, ускладнюючи роботу міжнародних гуманітарних організацій.

Нагадаємо, також Анастасія Савова розповіла про те, як росіяни ставляться до полонених українських морпіхів.

Також нещодавно у Головному управлінні розвідки заявили, що у 2024 році вдалося звільнити з полону більше українських захисників, ніж у 2023 році.