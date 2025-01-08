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В России есть более 200 мест содержания украинских пленных

8 января 2025 13:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия удерживает украинских пленных в более чем 200 местах
Украинские пленные. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия удерживает украинских военнопленных в более 200 местах. Из-за полной информационной изоляции со стороны РФ родственники пленных почти ничего не знают об их местонахождении и состоянии здоровья.

Об этом рассказала председатель Ассоциации "Сила морской пехоты" Анастасия Савова, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Анастасия Савова рассказала, что ее отец, морской пехотинец, тоже находится в плену. Сейчас ей известно лишь, что он болен туберкулезом, имеет серьезные проблемы со здоровьем. У него гниют ноги. Его точное место содержания неизвестно.

"Я даже не знаю, жив ли он",— признается девушка.

Она также подчеркнула, что такая информационная изоляция характерна для почти всех украинских военнопленных.

Россия продолжает скрывать данные об украинских пленниках, затрудняя работу международных гуманитарных организаций.

Напомним, также Анастасия Савова рассказала о том, как россияне относятся к пленным украинским морпехам.

Также недавно в Главном управлении разведки заявили, что в 2024 году удалось освободить из плена больше украинских защитников, чем в 2023 году.

ВСУ оккупанты пленные Россия пытки

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14:47 В Коордштабе заявили, что из плена РФ вернули 505 пехотинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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