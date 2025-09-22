Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В РФ затримали заступника губернатора Бєлгородської області — ГУР

В РФ затримали заступника губернатора Бєлгородської області — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 04:00
В Росії заарештували заступника губернатора Бєлгородської області Гладкова - перехоплення ГУР
Поліція РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Росії судячи з усього, затримали заступника губернатора Бєлгородської області. Причиною арешту є корупція.

Про це свідчить розмова росіян, яку перехопили розвідники ГУР МО України.

Реклама
Читайте також:

Що сказали росіяни про арешт посадовця

У розмові, яку перехопили розвідники, мешканка Бєлгородської області розподає, що заступника губернатора регіону В'ячеслава Гладкова за хабарі.

"Арестовали Гладкова замєстітєля. Уже скіки наворовав… Уже в Курскє, єго ж забрали в Курск. Ото таке… На одну пєнсію нема тіки дєнєг", — сказала росіянка суржиком.

Також вона заявила, що її бентежать безпілотники над областю, на що Москва, за її словами, не надто реагує.

"Нічого не предпринімається", — сказала вона.

Нагадаємо, в серпні в Одесі затримали двох чоловіків з Києва, які приїхали шпигувати за підрозділами ЗСУ і підпалювати трансформаторні будки.

Також ми писали, що в Одеській області в серпні затримали чоловіка, який готував підпали об'єктів інфраструктури регіону на замовлення РФ.

корупція Бєлгородська область арешт Росія затримання крадіжка
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації