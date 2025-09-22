В Росії заарештували заступника губернатора Бєлгородської області Гладкова - перехоплення ГУР

Поліція РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Росії судячи з усього, затримали заступника губернатора Бєлгородської області. Причиною арешту є корупція.

Про це свідчить розмова росіян, яку перехопили розвідники ГУР МО України.

Що сказали росіяни про арешт посадовця

У розмові, яку перехопили розвідники, мешканка Бєлгородської області розподає, що заступника губернатора регіону В'ячеслава Гладкова за хабарі.

"Арестовали Гладкова замєстітєля. Уже скіки наворовав… Уже в Курскє, єго ж забрали в Курск. Ото таке… На одну пєнсію нема тіки дєнєг", — сказала росіянка суржиком.

Також вона заявила, що її бентежать безпілотники над областю, на що Москва, за її словами, не надто реагує.

"Нічого не предпринімається", — сказала вона.

