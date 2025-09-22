В Росії заарештували заступника губернатора Бєлгородської області Гладкова - перехоплення ГУР

В РФ затримали заступника губернатора Бєлгородської області — ГУР
В Росії судячи з усього, затримали заступника губернатора Бєлгородської області. Причиною арешту є корупція.
Про це свідчить розмова росіян, яку перехопили розвідники ГУР МО України.
Що сказали росіяни про арешт посадовця
У розмові, яку перехопили розвідники, мешканка Бєлгородської області розподає, що заступника губернатора регіону В'ячеслава Гладкова за хабарі.
"Арестовали Гладкова замєстітєля. Уже скіки наворовав… Уже в Курскє, єго ж забрали в Курск. Ото таке… На одну пєнсію нема тіки дєнєг", — сказала росіянка суржиком.
Також вона заявила, що її бентежать безпілотники над областю, на що Москва, за її словами, не надто реагує.
"Нічого не предпринімається", — сказала вона.
Нагадаємо, в серпні в Одесі затримали двох чоловіків з Києва, які приїхали шпигувати за підрозділами ЗСУ і підпалювати трансформаторні будки.
Також ми писали, що в Одеській області в серпні затримали чоловіка, який готував підпали об'єктів інфраструктури регіону на замовлення РФ.
