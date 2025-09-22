В России арестовали заместителя губернатора Белгородской области Гладкова - перехват ГУР

Полиция РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

В России судя по всему, задержали заместителя губернатора Белгородской области. Причиной ареста является коррупция.

Об этом свидетельствует разговор россиян, который перехватили разведчики ГУР МО Украины.

Что сказали россияне об аресте чиновника

В разговоре, который перехватили разведчики, жительница Белгородской области рассказывает, что заместителя губернатора региона Вячеслава Гладкова за взятки.

"Арестовали Гладкова заместителя. Уже сколько наворовал... Уже в Курске, его же забрали в Курск. Вот такое... На одну пенсию нет только денег", — сказала россиянка на суржике.

Также она заявила, что ее смущают беспилотники над областью, на что Москва, по ее словам, не слишком реагирует.

"Ничего не предпринимается", — сказала она.

