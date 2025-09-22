Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В РФ задержали заместителя губернатора Белгородской области — ГУР

В РФ задержали заместителя губернатора Белгородской области — ГУР

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 04:00
В России арестовали заместителя губернатора Белгородской области Гладкова - перехват ГУР
Полиция РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

В России судя по всему, задержали заместителя губернатора Белгородской области. Причиной ареста является коррупция. 

Об этом свидетельствует разговор россиян, который перехватили разведчики ГУР МО Украины.

Реклама
Читайте также:

Что сказали россияне об аресте чиновника

В разговоре, который перехватили разведчики, жительница Белгородской области рассказывает, что заместителя губернатора региона Вячеслава Гладкова за взятки.

"Арестовали Гладкова заместителя. Уже сколько наворовал... Уже в Курске, его же забрали в Курск. Вот такое... На одну пенсию нет только денег", — сказала россиянка на суржике.

Также она заявила, что ее смущают беспилотники над областью, на что Москва, по ее словам, не слишком реагирует.

"Ничего не предпринимается", — сказала она.

Напомним, в августе в Одессе задержали двух мужчин из Киева, которые приехали шпионить за подразделениями ВСУ и поджигать трансформаторные будки.

Также мы писали, что в Одесской области в августе задержали мужчину, который готовил поджоги объектов инфраструктуры региона по заказу РФ.

коррупция Белгородская область арест Россия задержание воровство
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации