Заборона розмовляти російською в школах — в Раді зареєстрували законопроєкт

Діти на перерві. Фото: НУШ

У Раді зареєстрували законопроєкт, який заборонить використання російської мови на території шкіл. Вчителя зможуть робити учням зауваження в разі використання російської мови.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

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За словами однієї з ініціаторок законопроєкту нардепки Наталії Піпи, новий законопроєкт передбачає внесення до закону "Про освіту" визначення "українськомовного середовища", зобов’язуючи засновників та працівників освітніх установ створювати та підтримувати таку атмосферу. Зокрема, вчителям буде заборонено спілкуватися російською під час перерв, у їдальні та в особистих розмовах на території навчального закладу.

Крім того, педагоги й директори отримають право проводити просвітницькі заходи, заохочувати учнів до спілкування українською та робити зауваження в разі використання російської мови.

Народна депутатка також підкреслила, що уряд і центральні органи виконавчої влади повинні розробити ефективну систему оцінки мовленнєвих навичок дітей.

Вона також відзначила, що, згідно з моніторингом, проведеним Державною службою якості освіти України та уповноваженим із захисту державної мови у 2023−2024 роках, лише 41% учнів спілкуються виключно українською мовою.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному. "За" проголосував 241 народний обранець.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік та вніс проєкт до Верховної Ради. У ньому не планується підіймати мінімальну заробітну платню.