Запрет говорить по-русски в школах — в Раде зарегистрировали законопроект

В Раде хотят запретить общаться по-русски в школах — законопроект
В Раде зарегистрировали законопроект, который запретит использование русского языка на территории школ. Учителя смогут делать учащимся замечания по использованию русского языка.
Об этом говорится на сайте Верховной рады.
Запрет разговаривать на русском в школах
По словам одной из инициаторов законопроекта нардеп Наталии Пипы, новый законопроект предусматривает внесение в закон "Об образовании" определения "украиноязычной среды", обязывая учредителей и работников образовательных учреждений создавать и поддерживать такую атмосферу. В частности, учителям будет запрещено общаться на русском во время перерывов, в столовой и в личных разговорах на территории учебного заведения.
Кроме того, педагоги и директора получат право проводить просветительские мероприятия, поощрять учащихся к общению на украинском и делать замечания в случае использования русского языка.
Народный депутат также подчеркнула, что правительство и центральные органы исполнительной власти должны разработать эффективную систему оценки речевых навыков детей.
Она также отметила, что согласно мониторингу, проведенному Государственной службой качества образования Украины и уполномоченным по защите государственного языка в 2023-2024 годах, только 41% учеников общаются исключительно на украинском языке.
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.
Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату.
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