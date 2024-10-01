Запрет говорить по-русски в школах — в Раде зарегистрировали законопроект

Дети на перемене. Фото: НУШ

В Раде зарегистрировали законопроект, который запретит использование русского языка на территории школ. Учителя смогут делать учащимся замечания по использованию русского языка.

Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Читайте также:

Запрет разговаривать на русском в школах

По словам одной из инициаторов законопроекта нардеп Наталии Пипы, новый законопроект предусматривает внесение в закон "Об образовании" определения "украиноязычной среды", обязывая учредителей и работников образовательных учреждений создавать и поддерживать такую атмосферу. В частности, учителям будет запрещено общаться на русском во время перерывов, в столовой и в личных разговорах на территории учебного заведения.

Кроме того, педагоги и директора получат право проводить просветительские мероприятия, поощрять учащихся к общению на украинском и делать замечания в случае использования русского языка.

Народный депутат также подчеркнула, что правительство и центральные органы исполнительной власти должны разработать эффективную систему оценки речевых навыков детей.

Она также отметила, что согласно мониторингу, проведенному Государственной службой качества образования Украины и уполномоченным по защите государственного языка в 2023-2024 годах, только 41% учеников общаются исключительно на украинском языке.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату.