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В поліції показали, як проходить розмінування деокупованих територій Харківщини

17 січня 2024 10:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В поліції показали, як проходить розмінування деокупованих територій Харківщини
Український сапер радіє, що знешкодив міну. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні поліцейські-вибухотехніки крок за кроком розміновують деокуповані території нашої країни. Зокрема, це стосується звільнених від російських загарбників територій Харківської області.

Національна поліція показала відео роботи саперів у селі Сулигівка Харківської області.

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"Це — село Сулигівка Ізюмського району Харківської області. Тут йшли запеклі бої, і поля в цій місцевості щільно заміновані", — говориться в повідомленні поліції. 

В Нацполіції додали, що приблизно за пів року українські полісмени змогли відшукати, зняти та передати Збройним Силам України сотні протитанкових мін типу ТМ-62. Ці боєприпаси поїхали виконувати місію по знищенню російських загарбників.

Також правоохоронці додали, що частину боєприпасів, які небезпечно знімати та перевозити, поліцейські знешкоджують одразу на місці.

Раніше ми повідомляли, що у лісосмугах Харківської області продовжує зберігатися високий рівень мінно-вибухової небезпеки. Через це лісники надали корисні поради, як вберегтися, бо особливо складно помітити міну під снігом.

Нагадаємо, щоу  Харківській області підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400. Інцидент стався під час робіт з розмінування ліній електропередач на деокупованій території.

війна
Україна
Харківська область
боєприпаси
міни

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