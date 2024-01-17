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В полиции показали, как проходит разминирование деоккупированных территорий Харьковщины

17 января 2024 10:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В полиции показали, как проходит разминирование деоккупированных территорий Харьковщины
Украинский сапер радуется, что обезвредил мину. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине полицейские-взрывотехники шаг за шагом разминируют деоккупированные территории нашей страны. В частности, это касается освобожденных от российских захватчиков территорий Харьковской области.

Национальная полиция показала видео работы саперов в селе Сулиговка Харьковской области.

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"Это — село Сулиговка Изюмского района Харьковской области. Здесь шли ожесточенные бои, и поля в этой местности плотно заминированы", — говорится в сообщении полиции.

В Нацполиции добавили, что около полугода украинские полисмены смогли отыскать, снять и передать Вооруженным Силам Украины сотни противотанковых мин типа ТМ-62. Эти боеприпасы отправились выполнять миссию по уничтожению российских захватчиков.

Также правоохранители добавили, что часть боеприпасов, которые опасно снимать и перевозить, полицейские обезвреживают сразу на месте.

Ранее мы сообщали, что в лесных полосах Харьковской области продолжает сохраняться высокий уровень минно-взрывной опасности. Поэтому лесники дали полезные советы, как уберечься, потому что особенно сложно заметить мину под снегом.

Напоминаем, что в Харьковской области взорвалась машина механизированного разминирования Armtrac 400. Инцидент произошел во время разминирования линий электропередач на деоккупированной территории.

война
Украина
Харьковская область
боеприпасы
мины

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