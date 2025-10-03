Відео
Головна Новини дня В ОВА розповіли про стан постраждалих від обстрілів Запоріжжя

В ОВА розповіли про стан постраждалих від обстрілів Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:35
Медики продовжують боротися за життя постраждалих від обстрілів у Запоріжжі
Медики надають першу невідкладну допомогу в Запоріжжі після обстрілу РФ в липні 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі медики досі борються за життя мирних громадян, які постраждали від російських атак по місту. Деякі з них перебувають у лікарні з липня.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

У Запоріжжі 20 людей мають важкі поранення від російських обстрілів

За його словами, лікарі надають допомогу 20 постраждалих, які перебувають в лікарнях ще з липня, коли Росія масовано атакувала Запоріжжя. П’ятеро з них перебувають у стані середньої тяжкості, ще п’ятеро — у вкрай тяжкому стані. Серед поранених є дитина.

Окремо Федоров нагадав про ніч 28 вересня, коли ворог завдав по Запоріжжю два удари. Внаслідок першої атаки постраждали семеро людей, однак усі вони вже повернулися додому після лікування.

Натомість ситуація з тими, хто отримав травми після другого удару, складніша. Тоді до медиків звернулися 43 постраждалих. Наразі в лікарнях залишаються четверо пацієнтів: двоє чоловіків віком 60 і 75 років, 86-річна жінка та 11-річний хлопчик. Стан одного з чоловіків медики оцінюють як тяжкий, інші перебувають у стані середньої тяжкості.

"Наші лікарі роблять усе можливе, аби врятувати кожне життя", — наголосив керівник ОВА.

Нагадаємо, 28 вересня російські війська здійснили дві атаки по Запоріжжю, використавши ракети. У місті зафіксували значні руйнування. 

Запорізька область регулярно перебуває під російськими обстрілами. За добу фіксують сотні ударів.

