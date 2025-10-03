Медики продовжують боротися за життя постраждалих від обстрілів у Запоріжжі

В ОВА розповіли про стан постраждалих від обстрілів Запоріжжя
У Запоріжжі медики досі борються за життя мирних громадян, які постраждали від російських атак по місту. Деякі з них перебувають у лікарні з липня.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі 20 людей мають важкі поранення від російських обстрілів
За його словами, лікарі надають допомогу 20 постраждалих, які перебувають в лікарнях ще з липня, коли Росія масовано атакувала Запоріжжя. П’ятеро з них перебувають у стані середньої тяжкості, ще п’ятеро — у вкрай тяжкому стані. Серед поранених є дитина.
Окремо Федоров нагадав про ніч 28 вересня, коли ворог завдав по Запоріжжю два удари. Внаслідок першої атаки постраждали семеро людей, однак усі вони вже повернулися додому після лікування.
Натомість ситуація з тими, хто отримав травми після другого удару, складніша. Тоді до медиків звернулися 43 постраждалих. Наразі в лікарнях залишаються четверо пацієнтів: двоє чоловіків віком 60 і 75 років, 86-річна жінка та 11-річний хлопчик. Стан одного з чоловіків медики оцінюють як тяжкий, інші перебувають у стані середньої тяжкості.
"Наші лікарі роблять усе можливе, аби врятувати кожне життя", — наголосив керівник ОВА.
Нагадаємо, 28 вересня російські війська здійснили дві атаки по Запоріжжю, використавши ракети. У місті зафіксували значні руйнування.
Запорізька область регулярно перебуває під російськими обстрілами. За добу фіксують сотні ударів.
Читайте Новини.LIVE!