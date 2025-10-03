Медики продолжают бороться за жизнь пострадавших от обстрелов в Запорожье

Медики оказывают первую неотложную помощь в Запорожье после обстрела РФ в июле 2025 года. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье медики до сих пор борются за жизнь мирных граждан, пострадавших от российских атак по городу. Некоторые из них находятся в больнице с июля.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

В Запорожье 20 человек имеют тяжелые ранения от российских обстрелов

По его словам, врачи оказывают помощь 20 пострадавшим, которые находятся в больницах еще с июля, когда Россия массированно атаковала Запорожье. Пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести, еще пятеро — в крайне тяжелом состоянии. Среди раненых есть ребенок.

Отдельно Федоров напомнил о ночи 28 сентября, когда враг нанес по Запорожью два удара. В результате первой атаки пострадали семь человек, однако все они уже вернулись домой после лечения.

Зато ситуация с теми, кто получил травмы после второго удара, сложнее. Тогда к медикам обратились 43 пострадавших. Сейчас в больницах остаются четверо пациентов: двое мужчин в возрасте 60 и 75 лет, 86-летняя женщина и 11-летний мальчик. Состояние одного из мужчин медики оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

"Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти каждую жизнь", — подчеркнул руководитель ОВА.

Напомним, 28 сентября российские войска совершили две атаки по Запорожью, использовав ракеты. В городе зафиксировали значительные разрушения.

Запорожская область регулярно находится под российскими обстрелами. За сутки фиксируют сотни ударов.