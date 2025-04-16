ОПУ посилив міжнародну підтримку для регіонів під обстрілами

Заступник голови Офісу президента України Віктор Микита. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заступник голови Офісу президента України Віктор Микита під час публічного виступу наголосив на важливості постійної комунікації між представниками територіальних громад та центральною владою. За його словами, ініціатива президента передбачає системну взаємодію з головами громад, оскільки саме на рівні місцевого самоврядування формується запит на найнагальніші рішення, зокрема в умовах воєнного часу.

Про це Віктор Микита повідомив під час виступу на Форумі згуртованості, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Віктор Микита підкреслив, що зустрічі з керівниками громад у Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях відбуваються регулярно, і саме вони дозволяють донести до президента реальні проблеми громад, які часто перебувають у зоні бойових дій або під тимчасовим розділенням. Саме тому, за його словами, багато рішень, ухвалених за ініціативи президентської команди, уже сьогодні приносять результат на місцях.

Він також акцентував на створенні окремого офісу Конгресу місцевих та регіональних влад, яким керує Лілія Бушина. Цей офіс став платформою, що залучає органи виконавчої влади, міжнародних партнерів і місцевих керівників до спільного вироблення рішень. Микита подякував партнерам за допомогу та зазначив, що така координація уже дає позитивні результати. Окрему увагу він приділив міжнародній підтримці на регіональному рівні.

"Саме за дорученням керівника області президента Андрія Єрмака у нас проводилася і проводиться робота щодо налагодження міжнародної співпраці на рівні регіонів та громад. І сьогодні це також є дуже потужний результат, коли ці країни беруть під патронат Херсонську, Миколаївську області. Фактично створюють всі умови для того, щоб ці області, будучи під час розслідувань, все ж таки отримали певний розгляд", — повідомив Віктор Микита.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівник Офісу президента Павло Паліса назвав кількість добровольців, які долучилися до ЗСУ за програмою "18-24".

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