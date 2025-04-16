ОПУ усилил международную поддержку для регионов под обстрелами

Заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Заместитель председателя Офиса президента Украины Виктор Микита во время публичного выступления подчеркнул важность постоянной коммуникации между представителями территориальных громад и центральной властью. По его словам, инициатива президента предусматривает системное взаимодействие с главами громад, поскольку именно на уровне местного самоуправления формируется запрос на самые неотложные решения, в частности в условиях военного времени.

Об этом Виктор Микита сообщил во время выступления на Форуме сплоченности, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Виктор Микита подчеркнул, что встречи с руководителями громад в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях происходят регулярно, и именно они позволяют донести до президента реальные проблемы громад, которые часто находятся в зоне боевых действий или под временным разделением. Именно поэтому, по его словам, многие решения, принятые по инициативе президентской команды, уже сегодня приносят результат на местах.

Он также акцентировал на создании отдельного офиса Конгресса местных и региональных властей, которым руководит Лилия Бушина. Этот офис стал платформой, которая привлекает органы исполнительной власти, международных партнеров и местных руководителей к совместной выработке решений. Никита поблагодарил партнеров за помощь и отметил, что такая координация уже дает положительные результаты. Отдельное внимание он уделил международной поддержке на региональном уровне.

"Именно по поручению руководителя области президента Андрея Ермака у нас проводилась и проводится работа по налаживанию международного сотрудничества на уровне регионов и громад. И сегодня это также очень мощный результат, когда эти страны берут под патронат Херсонскую, Николаевскую области. Фактически создают все условия для того, чтобы эти области, будучи во время расследований, все же получили определенное рассмотрение", — сообщил Виктор Микита.

Напомним, недавно заместитель руководитель Офиса президента Павел Палиса назвал количество добровольцев, которые присоединились к ВСУ по программе "18-24".

Также Павел Палиса назвал время, когда Россия может усилить штурмовые действия на фронте и пойти в наступление.