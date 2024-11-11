На Кіровоградщині злочинець отримав суворий вирок за пограбування дитини

Злочинець у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

В Кіровоградській області суд визначив міру покарання для злочинця, який пограбував дитину. Він відібрав у дівчинки смартфон і це був його не перший грабіж, як з'ясувалось потім.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідчі з Олександрії, де і було скоєно злочин, з'ясували, що обвинувачений зустрів свою жертву на вулиці, після чого схопив дитину і вирвавши з рук гаджет накивав п'ятами.

Слідчі встановили особу злочинця завдяки вуличним камерам спостереження. З'ясувалось, що ця особа вже мала вироки за ґратами за грабіж та розбій. Крім того, злочинець відсидів за зберігання наркотиків.

Що вирішив суд

На суді звинувачений повністю визнав свою вину. Заявив, що розкаюється у вчиненому. І хоча каяття пом'якшує відповідальність, але суд врахував, що злочин був скоєний проти дитини та що обвинувачений вже не вперше постає перед правосуддям.

Тож суд визнав обвинуваченого винним у грабежі, вчиненого під час воєнного стану. Злочинцю доведеться провести за ґратами вісім років.

Нагадаємо, мешканець Львова металевою трубою завдав ударів чоловікові поблизу одного з дитячих майданчиків. Зловмисника судили.

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