В Кировоградской области преступник получил суровый приговор за ограбление ребенка

Преступник в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Кировоградской области суд определил меру наказания для ограбившего ребенка преступника. Он отобрал у девочки смартфон и это был его не первый грабеж, как выяснилось потом.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Следователи из Александрии, где и было совершено преступление, выяснили, что обвиняемый встретил свою жертву на улице, после чего схватил ребенка и, вырвав из рук гаджет, сбежал.

Следователи установили личность преступника благодаря уличным камерам наблюдения. Выяснилось, что у этого человека уже были приговоры за грабеж и разбой. Кроме того, преступник отсидел за хранение наркотиков.

Что решил суд

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Заявил, что раскаивается в содеянном. И хотя раскаяние смягчает ответственность, суд учел, что преступление было совершено против ребенка и что обвиняемый уже не впервые предстает перед правосудием.

Суд признал обвиняемого виновным в грабеже, совершенном во время военного положения. Преступнику придется провести за решеткой восемь лет.

Напомним, житель Львова металлической трубой нанес удары мужчине вблизи одной из детских площадок. Злоумышленника судили.

Ранее мы писали о том, что житель Сафьяновской общины узнал, что односельчанин плохо о нем говорит. Чтобы отомстить, мужчина вооружился копьем.