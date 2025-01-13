На Житомирщині ввели аварійні відключення через нічну атаку

В одній з областей України запровадили аварійні відключення
У Житомирській області у понеділок, 13 січня, ввели аварійні відключення електроенергії. Причиною стала нічна атака російських безпілотників на регіон.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Аварійні відключення на Житомирщині
"Внаслідок нічної дронової атаки вранці застосовуються аварійні відключення у Житомирській області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.
Також через суттєве зниження температури на всій території України сьогодні зросло споживання електроенергії на 7,6%. Водночас енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак минулого року.
Енергетики закликали ощадливо споживати світло у період з 08:00 до 19:00.
Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 110 безпілотників. Захисники Сил ППО збили 78 дронів та ще 31 були локаційно втрачені.
А в Генштабі повідомили, що на фронті відбулося 140 бойових зіткнень протягом минулої доби. Найгарячіше наразі на Покровському напрямку.
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