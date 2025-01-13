На Житомирщине ввели аварийные отключения из-за ночной атаки

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Житомирской области в понедельник, 13 января, ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала ночная атака российских беспилотников на регион.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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"Вследствие ночной дроновой атаки утром применяются аварийные отключения в Житомирской области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования", — говорится в сообщении.

Также из-за существенного снижения температуры на всей территории Украины сегодня выросло потребление электроэнергии на 7,6%. В то же время энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных ракетно-дронных атак в прошлом году.

Энергетики призвали экономно потреблять свет в период с 08:00 до 19:00.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, ночью враг запустил по Украине 110 беспилотников. Защитники Сил ПВО сбили 78 дронов и еще 31 были локально потеряны.

А в Генштабе сообщили, что на фронте произошло 140 боевых столкновений за прошедшие сутки. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.