На Вінниччині депутат підробив висновок ВЛК — йому допомагала група лікарів

Слідчі дії. Фото: Офіс генпрокурора

Ексдепутат Жмеринської міської ради Вінницької області незаконно оформив непридатність до військової служби. Йому допомагали працівники військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) у п'ятницю, 25 жовтня.

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Деталі справи

У матеріалах слідства йдеться, що голова ВЛК разом з іншими лікарями підробив медичний висновок, де зазначив, що ексдепутат має захворювання.

"Це стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Офіс генпрокурора

Зазначається, що колишній депутат підозрюється в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Тому фальшивий висновок ВЛК про стан здоров'я чоловіка міг дозволити втекти за кордон і переховуватися від правосуддя.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів", — додали в ОГП.

Ексдепутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа.

ДБР проводить обшук. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у Києві затримано працівників ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. До схеми причетні й інші посадовці.

А у місті Володимир Волинської області працівниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників.