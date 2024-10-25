В Винницкой области депутат подделал заключение ВВК — ему помогала группа врачей

Следственные действия. Фото: Офис генпрокурора

Экс-депутат Жмеринского городского совета Винницкой области незаконно оформил непригодность к военной службе. Ему помогали работники военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) в пятницу, 25 октября.

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В материалах следствия говорится, что глава ВВК вместе с другими врачами подделал медицинское заключение, где указал, что экс-депутат имеет заболевание.

"Это послужило основанием для признания его непригодным к военной службе с исключением из военного учета и давало ему возможность беспрепятственного выезда за пределы страны", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Офис генпрокурора

Отмечается, что бывший депутат подозревается в организации покушения на убийство другого депутата горсовета. Поэтому фальшивое заключение ВВК о состоянии здоровья мужчины также могло позволить сбежать за границу и скрываться от правосудия.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер предосторожности", — добавили в ОГП.

Экс-депутат Жмеринского городского совета уведомлен о подозрении в использовании заведомо фальшивого документа.

ГБР производит обыск. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, в Киеве задержаны работники ТЦК, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации. К схеме причастны и другие должностные лица.

А в городе Владимир Волынской области работница ТЦК требовала у компании взятку за бронирование работников.