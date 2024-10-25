В Винницкой области депутат подделал заключение ВВК — ему помогала группа врачей

В одной из областей депутат подделал вывод ВВК, чтобы не служить
Экс-депутат Жмеринского городского совета Винницкой области незаконно оформил непригодность к военной службе. Ему помогали работники военно-врачебной комиссии (ВВК).
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) в пятницу, 25 октября.
Детали дела
В материалах следствия говорится, что глава ВВК вместе с другими врачами подделал медицинское заключение, где указал, что экс-депутат имеет заболевание.
"Это послужило основанием для признания его непригодным к военной службе с исключением из военного учета и давало ему возможность беспрепятственного выезда за пределы страны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший депутат подозревается в организации покушения на убийство другого депутата горсовета. Поэтому фальшивое заключение ВВК о состоянии здоровья мужчины также могло позволить сбежать за границу и скрываться от правосудия.
"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер предосторожности", — добавили в ОГП.
Экс-депутат Жмеринского городского совета уведомлен о подозрении в использовании заведомо фальшивого документа.
Напомним, в Киеве задержаны работники ТЦК, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации. К схеме причастны и другие должностные лица.
А в городе Владимир Волынской области работница ТЦК требовала у компании взятку за бронирование работников.
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