Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В одній із областей РФ вибухнула військова комендатура — є жертви

В одній із областей РФ вибухнула військова комендатура — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:02
У Росії через вибух у військовій комендатурі загинули люди
Пошкоджена будівля військової комендатури. Фото: росЗМІ

У Росії пролунав вибух у військовій комендатурі. Сталося це у вівторок, 17 лютого, в Ленінградській області.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Вибух у військовій комендатурі в РФ

Як повідомляють росЗМІ, вибух стався у місті Сертолово Ленінградської області Росії. Було пошкоджено приміщення військової комендатури.

Вибухи в Росії
Повідомлення про вибух в РФ. Фото: скриншот

Внаслідок атаки є жертви. Двоє людей загинули. Крім того, ще відомо про постраждалих. Щонайменше четверо людей перебувають під завалами.

Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ успішно вдарила по хімзаводу в тилу Росії.

Також ми розповідали про те, що у Криму було збито вертоліт росіян. Деталі розповіли у Генштабі ЗСУ.

вибух росіяни Росія жертви загиблі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації