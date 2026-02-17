У Росії через вибух у військовій комендатурі загинули люди

Пошкоджена будівля військової комендатури. Фото: росЗМІ

У Росії пролунав вибух у військовій комендатурі. Сталося це у вівторок, 17 лютого, в Ленінградській області.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Вибух у військовій комендатурі в РФ

Як повідомляють росЗМІ, вибух стався у місті Сертолово Ленінградської області Росії. Було пошкоджено приміщення військової комендатури.

Повідомлення про вибух в РФ. Фото: скриншот

Внаслідок атаки є жертви. Двоє людей загинули. Крім того, ще відомо про постраждалих. Щонайменше четверо людей перебувають під завалами.

Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ успішно вдарила по хімзаводу в тилу Росії.

Також ми розповідали про те, що у Криму було збито вертоліт росіян. Деталі розповіли у Генштабі ЗСУ.