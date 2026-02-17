У Росії через вибух у військовій комендатурі загинули люди

В одній із областей РФ вибухнула військова комендатура — є жертви
У Росії пролунав вибух у військовій комендатурі. Сталося це у вівторок, 17 лютого, в Ленінградській області.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на росЗМІ.
Вибух у військовій комендатурі в РФ
Як повідомляють росЗМІ, вибух стався у місті Сертолово Ленінградської області Росії. Було пошкоджено приміщення військової комендатури.
Внаслідок атаки є жертви. Двоє людей загинули. Крім того, ще відомо про постраждалих. Щонайменше четверо людей перебувають під завалами.
Що стало причиною вибуху, наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ успішно вдарила по хімзаводу в тилу Росії.
Також ми розповідали про те, що у Криму було збито вертоліт росіян. Деталі розповіли у Генштабі ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!