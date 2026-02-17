В России из-за взрыва в военной комендатуре погибли люди

В одной из областей РФ взорвалась военная комендатура — есть жертвы
В России прогремел взрыв в военной комендатуре. Произошло это во вторник, 17 февраля, в Ленинградской области.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на росСМИ.
Взрыв в военной комендатуре в РФ
Как сообщают росСМИ, взрыв произошел в городе Сертолово Ленинградской области России. Было повреждено помещение военной комендатуры.
В результате атаки есть жертвы. Два человека погибли. Кроме того, еще известно о пострадавших. По меньшей мере четыре человека находятся под завалами.
Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
