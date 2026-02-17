Видео
Главная Новости дня В одной из областей РФ взорвалась военная комендатура — есть жертвы

В одной из областей РФ взорвалась военная комендатура — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:02
В России из-за взрыва в военной комендатуре погибли люди
Повреждено здание военной комендатуры. Фото: росСМИ

В России прогремел взрыв в военной комендатуре. Произошло это во вторник, 17 февраля, в Ленинградской области.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на росСМИ.

Читайте также:

Взрыв в военной комендатуре в РФ

Как сообщают росСМИ, взрыв произошел в городе Сертолово Ленинградской области России. Было повреждено помещение военной комендатуры.

Вибухи в Росії
Сообщение о взрыве в РФ. Фото: скриншот

В результате атаки есть жертвы. Два человека погибли. Кроме того, еще известно о пострадавших. По меньшей мере четыре человека находятся под завалами.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ успешно ударила по химзаводу в тылу России.

Также мы рассказывали о том, что в Крыму был сбит вертолет россиян. Детали рассказали в Генштабе ВСУ.

взрыв россияне Россия жертвы погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
