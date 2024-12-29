В Одеській області лунають вибухи
В Одесі лунають вибухи. За попередніми даними, по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Одесі
Російяни продовжують завдавати ударів по Одесі та області. Для цього вони використовують керовані авіаційні бомби, ракети та дрони-камікадзе. Наразі в місті лунають чергові вибухи. Повідомляється, що працюють сили ППО.
Наразі повітряна тривога оголошена в семи областях Україні. Військові радять цивільним мешканцям перебувати в укриттях та інших безпечних місцях.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва внаслідок ворожої атаки безпілотників сталося дві пожежі.
Також росіяни не перестають обстрілювати Херсонську область. Цього разу через атаку по Білозерці постраждали двоє дітей.
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