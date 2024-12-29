Взрыв. Фото иллюстративное: RINA/Kurir

В Одессе раздаются взрывы. По предварительным данным, по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Одессе. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе

Россияне продолжают наносить удары по Одессе и области. Для этого они используют управляемые авиационные бомбы, ракеты и дроны-камикадзе. В городе раздаются очередные взрывы. Сообщается, что работают силы ПВО.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Военные советуют гражданским жителям находиться в укрытиях и других безопасных местах.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в Ингульском районе Николаева в результате вражеской атаки беспилотников произошло два пожара.

Также россияне не перестают обстреливать Херсонскую область. На этот раз из-за атаки по Белозерке пострадали двое детей.