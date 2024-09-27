У Норвегії кільком біженцям з України відмовили в наданні притулку

Українські біженці. Фото: УНІАН

У Норвегії відхилили заяви кількох українців на надання притулку. Відомо, що деяким категоріям громадян більше не надаватимуть тимчасовий захист.

Про це пише норвезька національна громадська телерадіомовна компанія NRK.

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Відмова українцям в притулку в Норвегії

Відмова Норвегії надати тимчасовий захист кільком українцям пов'язана з тим, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається безпечним.

Уряд Норвегії оголосив про низку жорсткої економії не тільки щодо українців, а також стосовно біженців з інших країн. Міністерка юстиції Емілія Енгер Мель заявила про кризу біженців у Норвегії та викликану цим низку конкретних заходів.

Навесні уряд Норвегії оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що багато хто з них приїхав із початку війни в лютому 2022 року.

"У нас у Норвегії понад 80 тисяч українців. Це більше, ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує", — сказала Емілія Енгер Мель.

Норвегія посилила правила для біженців

Міністерка підтвердила, що відповідні інстанції вже відхилили заявки кількох українських біженців. І хоча нікого не вислали з Норвегії примусово, деякі українці отримали відмову у місці для проживання.

Також навесні уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема, тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Правило колективного захисту для всіх українців, яке діяло на початку війни, втратило свою чинність. Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію.

Отримати відмову в притулку можуть і ті, хто приїхав із небезпечного, на думку норвезької влади, регіону. До списку "безпечних територій" увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області.

За словами Мель, рішення міграційного відомства правильне з огляду на поточну ситуацію. Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист в Норвегії. Але невідомо, чи буде його продовжено наступного року.

Нагадаємо, у Європейському Союзі вважають неможливим примусове повернення біженців призовного віку в Україну. Водночас тим, хто вирішить повернутися на Батьківщину добровільно, надаватимуть підтримку.

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