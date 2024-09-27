В Норвегии нескольким беженцам из Украины отказали в предоставлении убежища

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В Норвегии отклонили заявления нескольких украинцев на предоставление убежища. Известно, что некоторым категориям граждан больше не будут предоставлять временную защиту.

Об этом пишет норвежская национальная общественная телерадиовещательная компания NRK.

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Отказ Норвегии предоставить временную защиту нескольким украинцам связан с тем, что они либо не проживали в Украине на момент полномасштабного вторжения РФ, либо приехали из региона, который считается безопасным.

Правительство Норвегии объявило о ряде жесткой экономии не только в отношении украинцев, а также в отношении беженцев из других стран. Министр юстиции Эмилия Энгер Мель заявила о кризисе беженцев в Норвегии и вызванном этим ряде конкретных мер.

Весной правительство Норвегии объявило об усилении мер в отношении беженцев из Украины, в частности из-за того, что многие из них приехали с начала войны в феврале 2022 года.

"У нас в Норвегии более 80 тысяч украинцев. Это больше, чем во всей провинции Финнмарк. Мы должны принять меры, которые позволят нам предоставить защиту тем, кто в ней больше всего нуждается", — сказала Эмилия Энгер Мель.

Норвегия ужесточила правила для беженцев

Министр подтвердила, что соответствующие инстанции уже отклонили заявки нескольких украинских беженцев. И хотя никого не выслали из Норвегии принудительно, некоторые украинцы получили отказ в месте для проживания.

Также весной правительство Норвегии ввело индивидуальный подход к рассмотрению заявлений от украинцев, что касалось, в частности, тех, кто не проживал на родине, когда началась война. Правило коллективной защиты для всех украинцев, которое действовало в начале войны, утратило свою силу. Это касается, в частности, тех украинцев, кто имеет двойное гражданство или проживал в другой стране до приезда в Норвегию.

Получить отказ в убежище могут и те, кто приехал из опасного, по мнению норвежских властей, региона. В список "безопасных территорий" вошли Львов и Львовская область, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.

По словам Мель, решение миграционного ведомства правильное, учитывая текущую ситуацию. Украинцы из других областей все еще имеют право на коллективную защиту в Норвегии. Но неизвестно, будет ли оно продлено в следующем году.

Напомним, в Европейском Союзе считают невозможным принудительный возврат беженцев призывного возраста в Украину. В то же время тем, кто решит вернуться на Родину добровольно, будут оказывать поддержку.

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