Українці сідають у потяг. Ілюстративне фото: УНІАН

Масштабне повернення українських мігрантів на батьківщину відбудеться не раніше 2027 року. До того часу прогнозується поступове, але повільне зменшення міграційного відтоку.

Про це повідомив Національний банк України у липневому інфляційному звіті.

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Масове повернення українських мігрантів очікується не раніше 2027 року

За оцінками НБУ, нинішню динаміку виїзду за кордон підтримують високі безпекові ризики, зокрема регулярні ракетні обстріли території України та теракти проти цивільного населення. Водночас зростає ступінь адаптації українців до життя в інших країнах: багато хто влаштувався на роботу, платить податки, діти відвідують місцеві школи.

Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року. Після цього країни-члени ЄС повинні будуть ухвалити рішення: або надати українцям новий правовий статус, або створити умови для їхнього повернення додому. Конкретні кроки залежатимуть як від національних урядів, так і від рівня інтеграції українців у суспільства приймаючих країн.

НБУ прогнозує, що у 2025 та 2026 роках міграційний відтік продовжиться темпами близько 200 тисяч осіб на рік. Повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році, але й тоді, за оновленими оцінками, чисте повернення становитиме лише 100 тисяч осіб. Це значно нижче, ніж у попередньому прогнозі — тоді очікувалось повернення пів мільйона українців.

Затяжна міграція матиме серйозні економічні наслідки. У НБУ зазначають, що вона призведе до дефіциту робочої сили, особливо в окремих галузях і регіонах. Це, своєю чергою, стримуватиме темпи економічного відновлення, сприятиме зростанню заробітних плат швидше за продуктивність праці і створюватиме додатковий інфляційний тиск.

Серед головних ризиків — загострення бойових дій, нові окупації або тривала нестабільність, а також активні дії європейських урядів щодо збереження українців на своїх ринках праці. Якщо ці фактори реалізуються, кількість мігрантів лише зростатиме.

Водночас НБУ зазначає, що пришвидшити повернення можуть стабілізація безпекової ситуації, масштабні інвестиції у відбудову інфраструктури, створення нових робочих місць та активні урядові кампанії зі стимулювання репатріації.

Нагадаємо, що у Чехії з 1 січня 2025 року запрацювала нова система визначення мінімальної заробітної плати. Вперше її прив’язали до середньої зарплати по країні. Це означає, що тепер мінімалка автоматично оновлюватиметься щороку на основі прогнозів, що дозволить забезпечити її стабільне зростання.

Раніше ми писали, на яку мінімальну зарплату можна розраховувати, працюючи в Польщі та Німеччині у 2025 році.