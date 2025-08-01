Украинцы садятся в поезд. Иллюстративное фото: УНИАН

Масштабное возвращение украинских мигрантов на родину произойдет не раньше 2027 года. К тому времени прогнозируется постепенное, но медленное уменьшение миграционного оттока.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете.

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Массовое возвращение украинских мигрантов ожидается не ранее 2027 года

По оценкам НБУ, нынешнюю динамику выезда за границу поддерживают высокие риски безопасности, в частности регулярные ракетные обстрелы территории Украины и теракты против гражданского населения. В то же время растет степень адаптации украинцев к жизни в других странах: многие устроились на работу, платят налоги, дети посещают местные школы.

Европейский Союз продлил действие временной защиты для граждан Украины до марта 2027 года. После этого страны-члены ЕС должны будут принять решение: либо предоставить украинцам новый правовой статус, либо создать условия для их возвращения домой. Конкретные шаги будут зависеть как от национальных правительств, так и от уровня интеграции украинцев в общества принимающих стран.

НБУ прогнозирует, что в 2025 и 2026 годах миграционный отток продолжится темпами около 200 тысяч человек в год. Возвращение мигрантов начнется в 2027 году, но и тогда, по обновленным оценкам, чистое возвращение составит лишь 100 тысяч человек. Это значительно ниже, чем в предыдущем прогнозе — тогда ожидалось возвращение полмиллиона украинцев.

Затяжная миграция будет иметь серьезные экономические последствия. В НБУ отмечают, что она приведет к дефициту рабочей силы, особенно в отдельных отраслях и регионах. Это в свою очередь будет сдерживать темпы экономического восстановления, способствовать росту заработных плат быстрее производительности труда и создавать дополнительное инфляционное давление.

Среди главных рисков — обострение боевых действий, новые оккупации или длительная нестабильность, а также активные действия европейских правительств по сохранению украинцев на своих рынках труда. Если эти факторы реализуются, количество мигрантов будет только расти.

В то же время НБУ отмечает, что ускорить возвращение могут стабилизация ситуации с безопасностью, масштабные инвестиции в восстановление инфраструктуры, создание новых рабочих мест и активные правительственные кампании по стимулированию репатриации.

Напомним, что в Чехии с 1 января 2025 года заработала новая система определения минимальной заработной платы. Впервые ее привязали к средней зарплате по стране. Это означает, что теперь минималка будет автоматически обновляться ежегодно на основе прогнозов, что позволит обеспечить ее стабильный рост.

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