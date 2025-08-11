В НАТО заявили, що попри результату переговорів Трампа і Путіна будуть постачати зброю до ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Кадр з відео

Попри можливі результати майбутніх переговорів між США та Росією, постачання зброї Україні продовжиться. Україна вже отримала перші два пакети військової допомоги від Нідерландів та скандинавських країн, а найближчим часом очікуються нові надходження.

Таку позицію в інтерв'ю CBS News підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Чому військова допомога ЗСУ буде продовжена

Рютте підкреслив, що президент США Дональд Трамп ініціював відновлення постачання летальної військової допомоги Україні, яка фінансується європейськими країнами та Канадою. За його словами, ця ініціатива доповнює вже існуючу підтримку України з боку Європи, зокрема інвестиції в українську оборонно-промислову базу.

Рютте також висловив думку, що президент Трамп намагатиметься під час зустрічі з президентом Путіним визначити серйозність його намірів щодо мирного врегулювання конфлікту. Генсек НАТО підкреслив єдність позиції України, Європи та США, зазначаючи, що Путін не зможе розділити союзників.

"Путін все ще залишається головною загрозою для західного альянсу, безсумнівно. І я думаю, що дуже добре, що президент Трамп випробує його, і ми побачимо, як далеко він зможе зайти, розпочавши цей процес", — заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше лідери Євросоюзу закликали президента США Дональда Трампа захищати інтереси України під час зустрічі з Путіним.

Також ми інформували, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Володимир Зеленський має бути присутнім на переговорах Трампа з Путіним. Неприпустимо, зазначає канцлер, щоб територіальні питання обговорювались з Україною.