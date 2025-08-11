Видео
Главная Новости дня В НАТО объяснили, как повлияют переговоры США и РФ на помощь ВСУ

В НАТО объяснили, как повлияют переговоры США и РФ на помощь ВСУ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 04:51
В НАТО заявили, что несмотря на результат переговоров Трампа и Путина будут поставлять оружие в ВСУ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Кадр из видео

Несмотря на возможные результаты будущих переговоров между США и Россией, поставки оружия Украине продолжится. Украина уже получила первые два пакета военной помощи от Нидерландов и скандинавских стран, а в ближайшее время ожидаются новые поступления.

Такую позицию в интервью CBS News подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Реклама
Читайте также:

Почему военная помощь ВСУ будет продолжена

Рютте подчеркнул, что президент США Дональд Трамп инициировал возобновление поставок летальной военной помощи Украине, которая финансируется европейскими странами и Канадой. По его словам, эта инициатива дополняет уже существующую поддержку Украины со стороны Европы, в частности инвестиции в украинскую оборонно-промышленную базу.

Рютте также выразил мнение, что президент Трамп постарается во время встречи с президентом Путиным определить серьезность его намерений по мирному урегулированию конфликта. Генсек НАТО подчеркнул единство позиции Украины, Европы и США, отмечая, что Путин не сможет разделить союзников.

"Путин все еще остается главной угрозой для западного альянса, несомненно. И я думаю, что очень хорошо, что президент Трамп испытает его, и мы увидим, как далеко он сможет зайти, начав этот процесс", — заявил Рютте.

Напомним, ранее лидеры Евросоюза призвали президента США Дональда Трампа защищать интересы Украины во время встречи с Путиным.

Также мы информировали, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Владимир Зеленский должен присутствовать на переговорах Трампа с Путиным. Недопустимо, отмечает канцлер, чтобы территориальные вопросы обсуждались с Украиной.

