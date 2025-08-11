В НАТО заявили, что несмотря на результат переговоров Трампа и Путина будут поставлять оружие в ВСУ

В НАТО объяснили, как повлияют переговоры США и РФ на помощь ВСУ
Несмотря на возможные результаты будущих переговоров между США и Россией, поставки оружия Украине продолжится. Украина уже получила первые два пакета военной помощи от Нидерландов и скандинавских стран, а в ближайшее время ожидаются новые поступления.
Такую позицию в интервью CBS News подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Почему военная помощь ВСУ будет продолжена
Рютте подчеркнул, что президент США Дональд Трамп инициировал возобновление поставок летальной военной помощи Украине, которая финансируется европейскими странами и Канадой. По его словам, эта инициатива дополняет уже существующую поддержку Украины со стороны Европы, в частности инвестиции в украинскую оборонно-промышленную базу.
Рютте также выразил мнение, что президент Трамп постарается во время встречи с президентом Путиным определить серьезность его намерений по мирному урегулированию конфликта. Генсек НАТО подчеркнул единство позиции Украины, Европы и США, отмечая, что Путин не сможет разделить союзников.
"Путин все еще остается главной угрозой для западного альянса, несомненно. И я думаю, что очень хорошо, что президент Трамп испытает его, и мы увидим, как далеко он сможет зайти, начав этот процесс", — заявил Рютте.
Напомним, ранее лидеры Евросоюза призвали президента США Дональда Трампа защищать интересы Украины во время встречи с Путиным.
Также мы информировали, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Владимир Зеленский должен присутствовать на переговорах Трампа с Путиным. Недопустимо, отмечает канцлер, чтобы территориальные вопросы обсуждались с Украиной.
